Подмосковье 28 апреля 2023, 17:33 Подмосковные спортсмены выиграли семь медалей на первенстве России по плаванию Фото: ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта»

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Подмосковные пловцы завоевали семь медалей на первенстве России среди юношей и девушек. Соревнования проходили с 25 по 29 апреля в Саранске. В чемпионате приняли участие более 950 спортсменов.

Представители Подмосковья выиграли три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

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Анатолий Гусенков занял первое место на дистанции 200 метров комплексным плаванием, а также стал бронзовым призером соревнований на 100 метров на спине. Виктория Миронова взяла золото на дистанции 200 метров баттерфляем и серебро — на стометровке тем же стилем. Виталий Нечаев стал первым, проплыв 200 метров баттерфляем, а Антонина Сидорова выиграла бронзовую медаль на дистанции 200 метров брассом.

Сборная Московской области также заняла третье место в дисциплине комбинированная эстафета 4×100 метров среди девушек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. Он добавил, что заметную роль играет частное государственное партнерство. Благодаря инвесторам развитие спортивной инфраструктуры идет ускоренными темпами.

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