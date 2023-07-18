Подмосковье 18 июля 2023, 13:16 Подмосковные спортсмены выиграли первенство России по баскетболу 3×3 Фото: Российская Федерация Баскетбола, Иван Ермаков

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Команда Khimki Power выиграла первенство России по баскетболу 3×3. В соревнованиях участвовали спортсмены до 24 лет. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковье на турнире представляли две команды — Khimki Power и «Союз». В матче 1/8 финала «Союз» уступил питерскому «ЦОП СПб», а в резервной игре проиграл пермской команде Bionord.

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В финале турнира команда Khimki Power обыграла клуб из Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 21:10. По итогам соревнований спортсмена Ивана Цуканова признали самым ценным игроком турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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