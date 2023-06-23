Подмосковье 23 июня 2023, 15:03 Подмосковные спортсмены выиграли на футбольном чемпионате России среди игроков с ДЦП администрация города Дзержинск (Нижегородская область)

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Сборная Московской области завоевала титул чемпионов России по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Соревнования проходили в городе Дзержинске Нижегородской области с 11 по 21 июня, в финальном матче подмосковная команда победила хозяев турнира со счетом 5:0.

В чемпионате приняли участие девять команд из разных регионов России. За победу боролись коллективы «Нижегородец» (Дзержинск), «Стимул» (Республика Северная Осетия-Алания), «Антарес» (Рязанская область) и «Урал» (Екатеринбург), а также сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Новосибирской областей. Специальным гостями соревнований стали футболисты из Республики Беларусь.

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Подмосковье на турнире представили Георгий Албегов, Владимир Ксандинов, Лаша Мурванадзе, Заурбек Пагаев, Роман Песоцкий, Андрей Шиманов, Иван Войташук, Марат Елоев, Арсений Ерастов, Давид Разливинский, Дмитрий Пестрецов, Арсен Цахоев и Эльварт Цховребов, которого признали лучшим игроком чемпионата. Тренирует команду Изольда Чкония.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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