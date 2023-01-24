Подмосковье 24 января 2023, 13:33 Подмосковные спортсмены выиграли Кубок России по современному пятиборью среди мужчин и женщин

Читать 360tv в

Подмосковные спортсмены стали обладателями Кубка России по современному пятиборью среди мужчин и женщин. Представители области выиграли золотые медали в личных первенствах и своих категориях. Соревнования проходили в Москве.

Современное пятиборье включает в себя пять дисциплин: фехтование, плавание, конкур и комбайн (стрельба и бег). В личном первенстве Егор Громадский набрал 1542,2 балла, опередив спортсменов из Санкт-Петербурга и Самарской области. Молодой человек — действующий чемпион России в современном пятиборье.

Реклама

Чемпионка Европы 2021 года в миксте Анастасия Чистякова заняла первое место, набрав 1441,2 балла и обогнав московскую спортсменку.

Реклама

В командном первенстве сборная Московской области завоевала серебряную медаль. Первое место заняли представители Москвы, а третье — спортсмены из Ростовской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».