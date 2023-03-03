Подмосковье 03 марта 2023, 12:17 Подмосковные спортсмены выиграли Кубок президента Московской федерации футбола

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Команда УОР № 5 2005 года рождения стала обладателем Кубка президента Московской федерации футбола. В финальном матче подмосковные футболисты обыграли спортсменов «Сокола» из Москвы.

Матч состоялся 2 марта на «Арене-Сокол». Всего в кубке приняли участие 12 команд. Нападающий УОР № 5 Антон Шамонин сделал дубль в финальном матче и стал лучшим бомбардиром турнира с 12 мячами в шести проведенных матчах, а также лучшим игроком матча.

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Отмечается, что команда Подмосковья под руководством Владимира Бабушкина ни разу не потерпела поражения в турнире и одержала пять побед.

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