Подмосковье 26 мая 2023, 19:00 Подмосковные спортсмены выиграли еще 3 медали на Российско-китайских молодежных летних играх Министерство спорта России

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В финальный день Российско-китайских молодежных летних игр спортсмены из Подмосковья выиграли три серебряные медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Подмосковья стали вторыми в составе национальной сборной по волейболу, в составе сборной России по футболу, а также в эстафете 4×200 вольным стилем.

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Всего по итогу Игр спортсмены из Московской области завоевали 12 наград: семь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Юноши и девушки выступали в пяти видах спорта. Отмечается, что IX Российско-китайские молодежные летние игры проходили в городе Чунцин с 23 по 26 мая.

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