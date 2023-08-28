Подмосковье 28 августа 2023, 17:44 Подмосковные спортсмены выиграли 6 медалей на чемпионате России по гребному слалому Федерация гребного слалома России

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Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате России по гребному слалому. В копилке сборной Московской области одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды.

Чемпионкой в классе каноэ-одиночек среди женщин стала Марина Новыш. Серебро в каноэ-одиночках среди мужчин завоевал Игорь Михайлов, а в смешанных экипажах каноэ-двоек на втором месте оказались Алексей Попов и Валентина Смирнова.

Бронзовые медали в каноэ-двойках получили Алексей Попов и Даниил Замятин, в эстафете трех одиночных байдарок — Иван Вихарев, Георгий Добрынин и Серафим Михайлов, а в эстафете трех одиночных каноэ — Леонид Агафонов, Иван Вихарев и Даниил Замятин.

Чемпионат России прошел на новом высокотехнологичном комплексе для гребного слалома в Подмосковье. Это первые соревнования на данном объекте, не имеющем аналогов в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 стадионов в школах региона.

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