18 сентября 2023, 14:38
Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на I Всероссийских играх князя Александра Невского
Спортсмены из Подмосковья выиграли пять медалей на первых Всероссийских играх князя Александра Невского. Это три золотые и по одной бронзовой и серебряной награде.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турнир прошел в Кемеровской области. Спортсмены соревновались в шахматах, баскетболе, мини-футболе и самбо. Участие в состязаниях приняли более 400 человек из 36 регионов.
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«Сегодня для министерства спорта остается важной задачей не только завоевание медалей, но и формирование у молодежи уважения к духовным традициям. И сегодняшние игры являются очень важным этапом на пути укрепления нашей великой страны», — сказал глава Минспорта России Олег Матыцин.
Подмосковье представили 16 спортсменов. Шахматисты и самбисты принесли региону шесть наград.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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