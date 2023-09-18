Подмосковье 18 сентября 2023, 14:38 Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на I Всероссийских играх князя Александра Невского Федерация шахмат Московской области

Читать 360tv в

Спортсмены из Подмосковья выиграли пять медалей на первых Всероссийских играх князя Александра Невского. Это три золотые и по одной бронзовой и серебряной награде.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турнир прошел в Кемеровской области. Спортсмены соревновались в шахматах, баскетболе, мини-футболе и самбо. Участие в состязаниях приняли более 400 человек из 36 регионов.

Реклама

«Сегодня для министерства спорта остается важной задачей не только завоевание медалей, но и формирование у молодежи уважения к духовным традициям. И сегодняшние игры являются очень важным этапом на пути укрепления нашей великой страны», — сказал глава Минспорта России Олег Матыцин.

Подмосковье представили 16 спортсменов. Шахматисты и самбисты принесли региону шесть наград.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».