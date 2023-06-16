Подмосковье 16 июня 2023, 14:44 Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на первом этапе Кубка России по лыжероллерам Фото: ГБУ ДО МО СШОР "Истина"

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Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на первом этапе Кубка России по лыжероллерам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены взяли два золота, серебро и бронзу. Представительница подмосковной СШОР «Истина» Виктория Лукашова победила на двух дистанциях: спринт на 200 метров и масс-старт на 15 километров свободным стилем. Воспитанник этой же школы Илья Кузнецов пришел вторым в масс-старте на 20 километров среди мужчин.

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Представительница спортивной школы олимпийского резерва из Дмитрова Екатерина Попова стала третьей в спринте на 200 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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