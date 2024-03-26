Подмосковье 26 марта 2024, 14:33 Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на первенстве России по шорт-треку Союз конькобежцев России

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Сборная Подмосковья по шорт-треку выиграла четыре награды на первенстве России. В копилке Московской области две золотые и две серебряные медали. Соревнования проходили с 22 по 24 марта в Смоленске.

Представительница Подмосковья Фаиля Аймалетдинова взяла золото в стартах на тысячу и 1,5 тысячи метров. Спортсменка также заняла второе место в 500-метровом забеге.

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Вместе с Аймалетдиновой в эстафете на три тысячи метров выступили: Дарья Краснокутская, Елена Купалева, Анна Телеганова и Анна Козулина. Девушкам досталось серебро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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