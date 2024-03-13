13 марта 2024, 12:45
Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на первенстве России по шашкам
Подмосковные спортсмены приняли участие в первенстве России по русским шашкам. В копилке Московской области золото и три бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Иван Илясов занял первое место в классической программе и третье место — в молниеносной среди юниоров до 20 лет. Даниил Леонидов выиграл бронзовую награду в молниеносной программе среди юниоров до 27 лет, а Владислава Миронов завершил тройку лидеров в классической программе среди юношей до 17 лет.
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Всего в чемпионате приняли участие более 190 спортсменов. Московскую область на первенстве России представляли девять человек.
Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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