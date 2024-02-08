Подмосковье 08 февраля 2024, 14:15 Подмосковные спортсмены выиграли 33 медали в турнирах ЦФО по вольной и греко-римской борьбе фото: министерства спорта и молодежной политики Ярославской области

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Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами первенств ЦФО по вольной и греко-римской борьбе, выиграв 33 медали. Соревнования прошли в Воронеже и Ярославле.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсмены из Подмосковья показали лучший командный результат турнира по борьбе вольного стиля среди юниоров. Атлеты заняли пять первых мест.

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​На первенстве ЦФО по борьбе классического стиля среди юниоров подмосковные спортсмены завоевали 26 наград, из них восемь золотых, девять серебряных и девять бронзовых.

Сборная Подмосковья получила звание победителя общекомандного зачета соревнований.

Напомним, что Первенство ЦФО по вольной борьбе проходило в городе Воронеж, а первенство ЦФО по греко-римской борьбе состоялось в Ярославле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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