08 февраля 2024, 14:15
Подмосковные спортсмены выиграли 33 медали в турнирах ЦФО по вольной и греко-римской борьбе
Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами первенств ЦФО по вольной и греко-римской борьбе, выиграв 33 медали. Соревнования прошли в Воронеже и Ярославле.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсмены из Подмосковья показали лучший командный результат турнира по борьбе вольного стиля среди юниоров. Атлеты заняли пять первых мест.
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На первенстве ЦФО по борьбе классического стиля среди юниоров подмосковные спортсмены завоевали 26 наград, из них восемь золотых, девять серебряных и девять бронзовых.
Сборная Подмосковья получила звание победителя общекомандного зачета соревнований.
Напомним, что Первенство ЦФО по вольной борьбе проходило в городе Воронеж, а первенство ЦФО по греко-римской борьбе состоялось в Ярославле.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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