Подмосковье 03 мая 2023, 12:59 Подмосковные спортсмены выиграли 20 медалей на первенстве России по панкратиону Фото: Федерация Панкратиона России

Читать 360tv в

Первенство России по классическому и традиционному панкратиону завершилось в Башкирии. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки, юниоры и юниорки в возрасте от 14 до 19 лет из 59 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены из Подмосковья завоевали на турнире 18 медалей в личных зачетах — семь золотых, четыре серебряных и семь бронзовых, а также командные «серебро» и «бронзу».

Реклама

Отмечается, что турнир этого года стал самым масштабным в истории Федерации панкратиона России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил воскресенский «Химик» с завоеванием Кубка Петрова. Спортсмены одержали четвертую победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги над красноярским «Соколом».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».