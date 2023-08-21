Подмосковье 21 августа 2023, 17:03 Подмосковные спортсмены выиграли 19 медалей на международных соревнованиях по легкой атлетике Всероссийская федерация легкой атлетики

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Подмосковные легкоатлеты завоевали 19 медалей на финале серии «Королева российского спорта». В копилке Московской области четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Чемпион и призер Европы Илья Шкуренев занял первое место в соревнованиях по десятиборью. В этой же дисциплине на третьем месте оказался чемпион России Арсений Елфимов.

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В беге на три километра с препятствиями среди женщин первое место досталось чемпионке России Екатерине Ивониной. Спортсменка также взяла бронзу в старте на 1,5 километра.

​Призер чемпионата Европы Тимур Моргунов стал первым в прыжках с шестом, а в метании молота среди женщин не оказалось равных Софье Палкиной. В этой же дисциплине второе место досталось чемпионке России Елизавете Царевой.

Помимо этого, Московская область взяла второе и третье места в метании молота, серебро в метании диска и бронзу в метании копья среди мужчин.

​Международные соревнования финала серии «Королева российского спорта» по легкой атлетике проходили с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что более 400 школьных стадионов уже открыли жителям региона для занятий спортом.

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