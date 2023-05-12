12 мая 2023, 15:06
Подмосковные спортсмены выиграли 15 медалей на первенстве России по савату
Спортсмены из Подмосковья завоевали 15 медалей на первенстве России по савату в дисциплине «ассо». На счету Московской области шесть золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Всего на турнире выступили более 200 спортсменов из 20 регионов страны. В сборную Подмосковья вошли 22 человека. Первенство прошло в Санкт-Петербурге на площадке спортивного комплекса МСГ-Арена с 5 по 8 мая.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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