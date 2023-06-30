Подмосковье 30 июня 2023, 16:26 Подмосковные спортсмены выиграли 10 медалей на чемпионате России по прыжкам в воду ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Сборная Московской области завоевала шесть золотых, три серебряные и бронзовую медаль на чемпионате России по прыжкам в воду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Чемпионат по прыжкам в воду проходил с 24 по 29 июня в Екатеринбурге. Подмосковье на соревнованиях представляли спортсмены Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и областной Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.

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Первое место в одиночных прыжках с трехметрового трамплина заняла Елизавета Кузина. В паре с представителем Москвы Ильей Молчановым она взяла золото в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Александр Бондарь и Елизавета Кузина также заняли первое место в парных прыжках.

В женских синхронных прыжках с трехметрового трамплина Елизавета Кузина завоевала еще одно золото, выступая вместе с Кристиной Ильиных. Бронзовую медаль чемпионата спортсменка взяла в одиночных прыжках с метрового трамплина. Первое место в этой дисциплине досталось Кристине Ильиных.

Александр Бондарь завоевал золотую медаль в одиночных прыжках с десятиметровой вышки, а также взял серебро в синхронных прыжках с десяти метров в паре с Русланом Терновым и в смешанных синхронных прыжках с десяти метров с Анной Конаныхиной. В женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки вице-чемпионкой России стала Виктория Казанцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для местных жителей открыли 417 школьных стадионов, где можно позаниматься спортом.

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