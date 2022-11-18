Подмосковье 18 ноября 2022, 12:01 Подмосковные спортсмены вошли в состав национальной сборной по индор-хоккею

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Международный турнир по хоккею в помещении среди мужчин и женщин стартует в Минске. В сборную России вошли 28 спортсменов из Подмосковья.

За победу в турнире поборются 12 команд. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области рассказали, что подмосковные хоккеисты в помещении вошли в состав сразу двух национальных сборных — Россия-1 и Россия-2. Страну будут представлять 17 девушек и 11 парней из «Динамо-Электросталь». Это первый в истории российского спорта обладатель кубка европейских чемпионов по индор-хоккею. Титул завоеван в 2022 году на соревнованиях в Турции.

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Турнир в Минске завершится 20 ноября, а уже в декабре начнутся соревнования «Подмосковные вечера».

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В 2023 году расходы Подмосковья в сфере физической культуры и спорта увеличатся на 14% и составят 8,1 миллиарда рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжат ремонтировать стадионы и спортшколы, а также развивать детский спорт.

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