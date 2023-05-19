Подмосковье 19 мая 2023, 09:04 Подмосковные спортсмены в составе УНИКСа стали чемпионами «Единой лиги ВТБ» впервые в истории клуба Пресс-служба БК "УНИКС"

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Воспитанники подмосковного училища олимпийского резерва № 3 стали чемпионами «Единой лиги ВТБ» в составе казанского клуба УНИКС. Этот титул команда завоевала впервые.

В Минспорте Подмосковья уточнили, что в составе УНИКСа играют Станислав Ильницкий и Владислав Одиноков. В финале серии команда Татарстана обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань».

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Владислав Одиноков с детства живет в Химках, где учился в лицее № 12 и занимался баскетболом в СДЮСШОР № 1. Училище олимпийского резерва № 3 спортсмен окончил с красным дипломом.

Станислав Ильницкий — уроженец Белгорода. В 15 лет его пригласили на просмотр в подмосковные «Химки». С 2009 года участвовал в юношеских и молодежных составах клуба, а в 2013 вышел на площадку с основной командой.

Финальный матч чемпионата «Единой лиги ВТБ» прошел в Казани, на домашней арене УНИКСа. Титул чемпионов России клуб завоевал впервые в своей истории.

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