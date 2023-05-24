Подмосковье 24 мая 2023, 21:54 Подмосковные спортсмены в первый день чемпионата России по легкой атлетике завоевали 7 медалей

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Подмосковные спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали в первый соревновательный день командного чемпионата России по легкой атлетике. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходит на стадионе «Юг Спорт» в Сочи. Призовые места представители региона заняли в метании молота.

«Лучший результат показала Елизавета Царева — 72 метра и четыре сантиметра, замкнула призовую тройку Софья Палкина (71 метра 37 сантиметров). В этой дисциплине среди мужчин бронза у Дениса Лукьянова. Он метнул молот на расстояние 74 метра 19 сантиметров», — сообщили в ведомстве.

Единственное золото в первый соревновательный день в беговых дисциплинах завоевал Сергей Шубенков. Он показал лучшее время в беге с барьерами на 110 метров среди мужчин. Также свои награды получили Владимир Лысенко, Вероника Архипова и Тимофей Голоктионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени.

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