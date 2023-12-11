Подмосковье 11 декабря 2023, 15:29 Подмосковные спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по велоспорту BMX фото: Федерация велоспорта России.

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Спортсменки из Московской области на Кубке России по велоспорту BMX-фристайлу в дисциплине «парк» завоевали серебро и бронзу. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Серебряную медаль получила Алина Гармашова, а на третьей строчке оказалась Елена Малышева. По итогам соревнований Гармашова заняла третье место. Первое и второе места заняли представительницы из Самарской области и Санкт-Петербурга.

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Спортсменки представляют училище олимпийского резерва № 1. Их тренируют Алексей Малинин и Олег Теряев. Турнир прошел 10 декабря в Омске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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