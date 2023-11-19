Подмосковье 19 ноября 2023, 13:57 Подмосковные спортсмены стали призерами международного Мемориала Бабинова по греко-римской борьбе Всероссийская федерация спортивной борьбы

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Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете на международном Мемориале Валентина Бабинова по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В турнире соревновались спортсмены до 21 года. Участниками стали борцы из России, Белоруссии и Киргизии. В Сборную России вошли не только подмосковные представители, но и из Сибирского, Северо-Западного, Южного федеральных округов=.

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«За подмосковный регион выступали: Дамир Цевгош, Дорджи Шунгурциков, Амир Совмиз, Дмитрий Жуков, Нарек Оганесян, Дзамболат Габеев, Тимирлан Лабазанов, Сайхан Абдулкадыров, Евгений Репкин и Кирилл Зименков», — уточнили в ведомстве.

​Первое место среди сборных стран заняли российские борцы. Из Подмосковья за нее выступили Алибек Амиров, Алмаз Мазитов, Мансур Саитов, Анатолий Аверин и Билал Берсанукаев.

Турнир проходил с 16 по 19 ноября в Советске Калининградской области. Мастер спорта СССР Валентин Бабинов стал родоначальником греко-римской борьбы в этом регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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