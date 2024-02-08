Подмосковье 08 февраля 2024, 19:18 Подмосковные спортсмены стали призерами Кубка России по горнолыжному спорту Фото: Всероссийская федерация горнолыжного спорта

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Спортсмены из Подмосковья завоевали золотые и серебряные медали в соревнованиях Кубка России по горнолыжному спорту. Состязания по слалому прошли в Белокурихе Алтайского края.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, золотую медаль получила Виталина Гирина из Московской области, которая лучше всех справилась с двумя трассами, обогнав столичную спортсменку Анастасию Горностаеву. На третьем месте оказалась лыжница из Белоруссии Мария Шканова.

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В мужском слаломе подмосковный спортсмен Александр Хорошилов завоевал серебряную медаль, уступив сопернику из Санкт-Петербурга.

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