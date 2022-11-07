Подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по бобслею | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 17:22 Подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по бобслею

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Сборная Подмосковья взяла два золота и две бронзы Кубка России по бобслею. Соревнования прошли в минувшие выходные в Сочи.

Ростислав Гайтюкевич и Александр Ефимов стали лучшими в соревнованиях двухместных экипажей. В этой же дисциплине третье место завоевали Алексей Стульнев и Илья Малых.

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Кроме того, Ростислав Гайтюкевич и Александр Ефимов взяли золото в состязании четырехместных экипажей — в ней с ними выступали Михаил Мордасов и Павел Травкин из Новосибирской области и Краснодарского края.

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Бронзу также получила Анастасия Курышева в дисциплине «монобоб».