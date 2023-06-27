Подмосковье 27 июня 2023, 16:34 Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами первенства Европы по метанию ножа фото Московская областная федерация спортивного метания ножа

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Спортсмены из Подмосковья впервые в истории региона стали победителями и призерами первенства Европы по метанию ножа. Атлеты завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали.

Чемпионом первенства Европы среди девушек стала Александра Колесникова из Пушкино. Она также выиграла серебряную медаль. Еще две бронза завоевала Ярослава Воронько.

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В составе сборной России выступали пять спортсменов из Подмосковья, все они дошли до финала.

Соревнования прошли в городе Гомель в Белоруссии с 23 по 26 июня. В них участвовали более 70 представителей России, Белоруссии, Греции, Венгрии и Сербии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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