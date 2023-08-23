Подмосковье 23 августа 2023, 17:48 Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами международного турнира по греко-римской борьбе Всероссийская федерация спортивной борьбы

Читать 360tv в

Представители Московской области заняли все три ступени пьедестала на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Победителем в весовой категории до 63 килограммов стал Январ Аллахьяров. Второе место в весе до 130 килограммов занял ​Азамат Гегкиев. Бронзу в категории до 67 килограммов взял Муслим Исаев.

Реклама

​Соревнования по греко-римской борьбе проходили в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» с 19 по 22 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о 417 школьных стадионах, которые открыли для занятий спортом в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».