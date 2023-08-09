Подмосковье 09 августа 2023, 09:29 Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами на II Играх стран СНГ Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Спортсмены из Подмосковья выиграли три золотые и четыре серебряные медали по итогам трех соревновательных дней международных игр СНГ. Они состоялись в Белоруссии.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, первое место по греко-римской борьбе в своей весовой категории занял Анвар Аллахьяров. В соревнованиях по дзюдо два золота достались Ивану Юртаеву и Эвелине Босиек, которая также помогла завоевать первое место командных соревнований сборной России. Лучший результат в тяжелой атлетике показала Татьяна Каширина.

Реклама

Серебро получили Кирилл Романов в легкой атлетике и Виолета Одинаева в пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

Соревнования проходят в Беларуси с 4 по 14 августа. Спортсмены из Подмосковья выступают в составе национальной сборной России.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».