Подмосковье 25 апреля 2023, 00:30 Юные хоккеисты из Мытищ завоевали бронзу на Кубке Владислава Третьяка Фото Федерация хоккея России

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Юные хоккеисты из мытищинского клуба «Атлант» выиграли бронзовые медали на Кубке Владислава Третьяка, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В соревнованиях среди мальчиков до 13 лет приняли участие 12 коллективов из России, Беларуси и Казахстана.

По итогам групповой стадии мытищинская команда заняла второе место и получила право побороться за бронзовые медали с коллективом из Санкт-Петербурга «СКА-Стрельна». Матч завершился победой подмосковных хоккеистов со счетом 4:3 в овертайме. Голкипер «Атланта» Иван Сережичев признан лучшим вратарем турнира.

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Чемпионом соревнований стала команда ЦСКА из Москвы, серебряные медали достались казанскому «Ак Барсу». Турнир проходил с 17 по 23 апреля в Калининградской области.

Также мытищинский коллектив продолжает борьбу за медали в возрастной группе среди юношей 2009 года рождения. Заключительные встречи состоятся 28 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил хоккеистов воскресенского «Химика» с победой в финальной серии ВХЛ.

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