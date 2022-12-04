Подмосковье 04 декабря 2022, 21:50 Подмосковные спортсмены приняли участие в международном турнире по сумо в Чехове

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Международный турнир по сумо «Кубок Содружества» прошел в Чехове. 200 участников из 11 стран приняли участие в соревнованиях. 92 сумоиста представляли Россию, в том числе, 4 спортсмена из Подмосковья.

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«Сегодня мы видим здесь присутствие большого количества участников из разных стран — это очень важно. Важно, что это проходит в Подмосковье, Чехове. Важно, что после такого мероприятия кто-то заинтересовался этим видом спорта, кто-то в него пошел. Уровень организации очень хороший», — заявил директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта РФ Максим Уразов.

Турнир организован министерством спорта Российской Федерации в соответствии с правилами международной федерации сумо. Организаторы отмечают, что репутация у соревнования очень высокая.

Также на спортивно-оздоровительной базе «Чехов» 4 декабря открылся международный тренировочный лагерь. Те, кто заинтересовались японским видом единоборств, смогли побывать на тренировках настоящих профессионалов.

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