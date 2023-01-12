Подмосковье 12 января 2023, 18:21 Подмосковные спортсмены примут участие в чемпионате России по баскетболу 3×3

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Новый сезон российского баскетбола 3×3 стартует в Челябинске. Спортсмены из команд «Khimki Power» и «Находка» представят Подмосковье на соревнованиях.

Всего на чемпионате выступят 24 мужских и 12 женских команд. От Московской области будут играть спортсмены из Химок — мужской клуб «Khimki Power» и женский — «Находка».

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Чемпионат России продлится до июля. Женский регулярный чемпионат будет состоять из 4 тандемов — 8 однодневных этапов, за каждый из которых будут начисляться очки, необходимые для выхода в финал. В мужской «регулярке» кроме 4 тандемов пройдут 4 турнира «Претендент», на которых будет разыгрываться половина путевок в следующий мужской тандем.

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Игры пройдут 27 и 28 января на площадке торгового города «Алмаз».

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