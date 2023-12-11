Подмосковье 11 декабря 2023, 16:28 Подмосковные спортсмены победили на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию среди юниоров Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

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Представители Московской области победили на соревнованиях за кубок Первого канала среди юниоров. Золото взяли Артем Фролов и Анна Коломенская.

Турнир прошел в новом командном формате для юниоров-фигуристов. Спортсмены выступали в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. В соревнованиях участвовали две команды — «Лезвие славы» и «Конек удачи». Капитаном первой стал Артем Фролов.

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С показательными номерами также выступили олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие спортсмены. Соревнования проходили с 7 по 10 декабря в Калуге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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