Подмосковье 05 мая 2023, 23:23 Подмосковные спортсмены победили на всероссийских соревнований по гандболу фото. Федерация гандбола России

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Представители спортивной школы «Лидер» из Егорьевска стали победителями всероссийских соревнований по гандболу среди мальчиков до 14 лет. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях поучаствовали 44 команды. Из них в финал вышли только 12 коллективов, в том две числе из Подмосковья. Регион представляли также гандболисты из Щелкова.

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На групповом этапе ребята из Егорьевска заняли второе место, а их земляки — третье. Таким образом, в полуфинал вышла только одна команда из Московской области.

«В полуфинале всероссийских соревнований подмосковная команда встретилась с „Тушино“ из Москвы, которая на групповом этапе не потерпела ни одного поражения. Егорьевцы в сложном матче одержали победу со счетом 17:14. В битве за золото „Лидер“ встретился с командой „СШ по гандболу „Динамо“-1 из Волгограда“, — уточнили в министерстве.

Последний раз команда из Егорьевска завоевывала золотые медали семь лет назад. Финал соревнований проходил с 26 апреля по 4 мая в городе Салават республики Башкортостан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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