Подмосковье 21 апреля 2023, 17:23 Подмосковные спортсмены победили на первенстве России по бадминтону Фото: Национальная федерация бадминтона России

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Подмосковье выиграло командное первенство России по бадминтону. Соревнования прошли в Саратове для спортсменов младше 17 лет.

Как рассказали в Минспорте, в турнире участвовали команды из 19 регионов страны. В их составе было 133 участника. Подмосковье представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта Марина Тарасова и Валентин Семенов, а также училища олимпийского резерва № 5 Захар Кель, Алина Никитина, Максим Борисов и Валерий Старостин и бадминтонисты спортшколы «Спартак-Орехово» Илья Козловский и Доминика Брагнебун.

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Спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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