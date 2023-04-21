21 апреля 2023, 17:23
Подмосковные спортсмены победили на первенстве России по бадминтону
Подмосковье выиграло командное первенство России по бадминтону. Соревнования прошли в Саратове для спортсменов младше 17 лет.
Как рассказали в Минспорте, в турнире участвовали команды из 19 регионов страны. В их составе было 133 участника. Подмосковье представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта Марина Тарасова и Валентин Семенов, а также училища олимпийского резерва № 5 Захар Кель, Алина Никитина, Максим Борисов и Валерий Старостин и бадминтонисты спортшколы «Спартак-Орехово» Илья Козловский и Доминика Брагнебун.
Реклама
Спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама