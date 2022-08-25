Подмосковные спортсмены победили на чемпионате мира по тайскому боксу

Воспитанники подмосковного клуба стали чемпионами мира по тайскому боксу. Например, 11-летний Гена Колюбаев очень гордится своей наградой. Хотя у него и у его друзей по клубу «Воин», которые тоже стали лучшими в мире, в коллекции наград все заранее было предусмотрено.

Гена, Святослав и Глеб для попадания на чемпионат мира прошли очень сложный отбор. Сначала им нужно было выиграть первенство Московской области, а потом и всей России. Затем последовал сложный перелет в Малайзию. Дети рассказывают, что привыкали к особенностям новой страны с трудом, особенно к острой еде и к жаре.

Тем не менее, чемпионат мира по тайскому боксу стал настоящим бенефисом для российской сборной. Россияне завоевали сразу 63 медали, из которых 43 оказались золотыми. Маленькие спортсмены в возрасте 10-11 лет в последний день смогли выиграть все 13 финалов. Ближайшими соперниками по медалям стали тайцы, у которых наград золотого достоинства только семь.

Кроме Геннадия Колюбаева, Святослава Макарцева и Глеба Горшкова, с золотом из Малайзии в Сергиев Посад вернулась и Анастасия Чиркова. Правда для 13-летней воспитанницы клуба «Воин» — это уже скорее будни. Она стала сильнейшей в мире уже в третий раз. Тем не менее, чемпионы признаются — легкой прогулки на мировом первенстве не было. Тренировки у маленьких спортсменов проходят ежедневно, даже несмотря на то, что идет последняя неделя школьных каникул.