Подмосковные спортсменки завоевали шесть медалей на чемпионате России по боксу | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 16:23 Подмосковные спортсменки завоевали шесть медалей на чемпионате России по боксу

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В Краснодаре 22 октября завершился чемпионат России по боксу среди женщин. По итогам соревнований сборная Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете.

За победу боролись 174 спортсменки из 49 регионов страны в возрасте от 19 до 40 лет.

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Подмосковные спортсменки завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Министр также поздравил спортсменок и их тренеров.

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В весовой категории 48 килограммов первой стала Юлия Чумгалакова из Домодедова. Еще два золота у химчанок Екатерины Пальцевой в весовой категории 50 килограммов и у Людмилы Воронцовой в весовой категории 57 килограммов.

Елена Савельева из Пушкина (категория 52 килограмма) и Дарима Сандакова из Дмитрова (категория 70 килограммов) остановились в шаге от золота. Бронза в руках Елены Желяевой из Домодедова в весовой категории 63 килограмма.

Чемпионат приурочили к 30-летию создания Федерации бокса России.