Подмосковье 22 апреля 2023, 00:36 Подмосковные спортсменки завоевали серебро на чемпионате России по водному поло Фото - ватерпольный клуб "Штурм-2002"

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Женская команда «Штурм-2022» из Подмосковья заняла второе место на чемпионате России Высшей лиги по водному полу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Игры чемпионата проводятся по круговой системе. По итогам трех туров команды делятся на Суперлигу, где играют клубы, занявшие с 1-го по 6-е места и на «Высшую лигу», куда попадают коллективы с 7-го по 12-е места. По итогам 19 игр представительницы Подмосковья набрали 26 очков, заняв второе место в турнирной таблице.

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