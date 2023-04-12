12 апреля 2023, 13:52
Подмосковье выиграло бронзу на чемпионате России по керлингу
Спортсменки из Подмосковья выиграли бронзовую медаль на чемпионате России по керлингу. За победу сражались 20 команд из разных регионов страны.
Как рассказали в Минспорте, сборная Подмосковья обыграла Иркутскую область в матче за третье место со счетом 7:3.
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В состав подмосковной команды пошли спортсменки из Дмитрова Влада Румянцева, Анастасия Мищенко, Ирина Рязанова, Дарья Морозова и Александра Кардапольцева. Их тренерами стали Татьяна Лукина и Марина Веренич.
Соревнования прошли с 4 по 11 апреля в Сочи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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