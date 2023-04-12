Подмосковье 12 апреля 2023, 13:52 Подмосковье выиграло бронзу на чемпионате России по керлингу Фото: ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта»

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Спортсменки из Подмосковья выиграли бронзовую медаль на чемпионате России по керлингу. За победу сражались 20 команд из разных регионов страны.

Как рассказали в Минспорте, сборная Подмосковья обыграла Иркутскую область в матче за третье место со счетом 7:3.

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В состав подмосковной команды пошли спортсменки из Дмитрова Влада Румянцева, Анастасия Мищенко, Ирина Рязанова, Дарья Морозова и Александра Кардапольцева. Их тренерами стали Татьяна Лукина и Марина Веренич.

Соревнования прошли с 4 по 11 апреля в Сочи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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