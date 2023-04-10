Подмосковье 10 апреля 2023, 15:28 Подмосковные спортсменки взяли бронзу на Кубке России по волейболу на снегу Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Представительницы команды «Заречье-Одинцово» заняли третье место на финальном этапе Кубка России по волейболу на снегу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первой игре подмосковные волейболистки встретились на площадке с командой «Локомотив СШОР по ИВС» из Калининградской области. Со счетом 2:1 победу одержала команда из Калининграда. В четвертьфинале спортсменки «Заречье-Одинцова» встретились с «Факелом» из Нового Уренгоя, обыграв соперников со счетом 2:1.

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В матче за третье место представительницы Московской области боролись с командой «Динамо-Татарстан». Подмосковные спортсменки одолели соперниц со счетом 2:0 и завоевали бронзовые медали Кубка России.

Напомним, волейболистки команды «Заречье-Одинцово» стали чемпионками России по волейболу на снегу в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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