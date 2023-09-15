Подмосковье 15 сентября 2023, 13:27 Подмосковные спортсменки выиграли золото на всероссийских соревнованиях по хоккею на траве ГБУ ДО МО "СШОР по ИВС"

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Подмосковные спортсменки стали победителями всероссийских соревнований по хоккею на траве. Всего на турнире выступили восемь команд девушек 13 лет и младше из семи регионов России.

В финале представительницы Московской области обыграли сборную Пермского края со счетом 1:0. Помимо этого, Киру Захарову признали лучшим игроком соревнований, а Ксению Прудникову — лучшим полузащитником.

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Подмосковная команда «СШОР по игровым видам спорта» выступала под руководством тренера-преподавателя Ильдара Нуртдинова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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