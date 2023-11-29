Подмосковье 29 ноября 2023, 18:21 Подмосковные спортсменки выиграли две медали на международном турнире по вольной борьбе Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Представительницы Московской области Екатерина Букина и Марина Симонян взяли золото и серебро на международном турнире по вольной борьбе. Соревнования на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя проходили в Минске с 24 по 28 ноября.

Екатерина Букина победила в весовой категории до 76 килограммов, а Марина Симонян заняла второе место в весе до 57 килограммов.

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Спортсменки представляют городской округ Воскресенск, а также Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и региональную Спортивную школу по единоборствам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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