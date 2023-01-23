Подмосковье 23 января 2023, 18:11 Подмосковные спортсменки выиграли чемпионат России по индорхоккею

Читать 360tv в

Клуб «Динамо-Электросталь» выиграл домашний чемпионат России по индорхоккею среди женских команд. Соревнования проходили с 20 по 22 января в Электростали на базе «Теннис-центра». В чемпионате состязались пять команд из Москвы, а также Московской и Свердловской областей.

Спортсменки из Подмосковья обыграли в финале Московский клуб «Восток» со счетом 12:2. Также две девушки удостоились индивидуальных наград: Светлана Ерошина признана лучшим игроком, а Элина Князева — лучшим защитником чемпионата.

Реклама

Еще одна команда Московской области «СШОР по игровым видам спорта» из Щелкова также прошла в финал чемпионата и заняла третье место. По итогу соревнований представительница СШОР Ирина Ерзакова стала лучшим вратарем.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».