Подмосковье 29 января 2024, 20:43 Подмосковные спортсменки выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию Фото: Федерация фехтования России

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Представительницы Московской области завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию. В копилке Подмосковья золото и две бронзы.

В полуфинале Подмосковье представляли шпажистки Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова и Лилана Черчесова. Лучшей в серии Гран-при среди 87 спортсменок стала чемпионка мира 2013 года в командном первенстве Татьяна Андрюшина. Гудкова заняла третье место.

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В рамках всероссийской серии Гран-при по рапире среди женщин бронзу завоевала Анна Соловьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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