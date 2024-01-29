29 января 2024, 20:43
Подмосковные спортсменки выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию
Представительницы Московской области завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию. В копилке Подмосковья золото и две бронзы.
В полуфинале Подмосковье представляли шпажистки Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова и Лилана Черчесова. Лучшей в серии Гран-при среди 87 спортсменок стала чемпионка мира 2013 года в командном первенстве Татьяна Андрюшина. Гудкова заняла третье место.
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В рамках всероссийской серии Гран-при по рапире среди женщин бронзу завоевала Анна Соловьева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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