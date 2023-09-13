Подмосковье 13 сентября 2023, 13:58 Подмосковные спортсменки стали призерами первенства России по велоспорту ВМХ Училище олимпийского резерва №1

Читать 360tv в

Подмосковные спортсменки взяли серебро и бронзу на первенстве России по велоспорту ВМХ фристайл-парк. Соревнования проходили в Челябинске с 6 по 10 сентября.

Второе место заняла представительница Лобни Алина Грамашова. На третью ступень пьедестала поднялась Анастасия Блинова из Краснознаменска.

Реклама

Алина Грамашова также завоевала бронзовую награду на всероссийском турнире по велоспорту ВМХ фристайл-парк, проходившему в одно время с первенством страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».