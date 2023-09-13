13 сентября 2023, 13:58
Подмосковные спортсменки стали призерами первенства России по велоспорту ВМХ
Подмосковные спортсменки взяли серебро и бронзу на первенстве России по велоспорту ВМХ фристайл-парк. Соревнования проходили в Челябинске с 6 по 10 сентября.
Второе место заняла представительница Лобни Алина Грамашова. На третью ступень пьедестала поднялась Анастасия Блинова из Краснознаменска.
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Алина Грамашова также завоевала бронзовую награду на всероссийском турнире по велоспорту ВМХ фристайл-парк, проходившему в одно время с первенством страны.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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