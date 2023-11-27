Подмосковье 27 ноября 2023, 19:06 Подмосковные спортсменки стали призерами международного турнира по фехтованию УОР №1

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Две сборные Московской области завоевали три медали на международных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Спортсменки выиграли серебро и две бронзы.

Второе место досталось Анне Поздняковой, Милане Левчук, Ирине Зориной и Арине Вольской. В тройку лидеров также вошли: Лейла Пириева, Айла Мамедова, Анна Соловьева и Ксения Глебова.

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Спортсменка Анна Соловьева также выиграла бронзовую медаль в личных соревнованиях.

Международные соревнования «Рапира Санкт-Петербурга» прошли с 24 по 26 ноября. Турнир состоялся в 47-й раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

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