Подмосковье 29 января 2024, 10:56 Подмосковные спортсменки победили на соревнованиях за кубок России по регби на снегу Фото федерация регби России

Читать 360tv в

Женская команда «ВВА-Подмосковье» заняла первое место на соревнованиях за кубок России по регби на снегу. В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области уточнили, что в решающем матче спортсменки из Подмосковья выиграли у сборной Республики Дагестан со счетом 10:1.

«Это третье золото подряд для подмосковных девушек — они выигрывают кубок с 2022 года. Поздравляю!» — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Реклама

В новом сезоне за кубок России среди девушек боролись десять коллективов из разных регионов России: Москвы, Великого Новгорода, Московской области, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Дагестана.

Кубок России по регби на снегу — 2024 проходил 27 и 28 января на поле Московской академии регби в Зеленограде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».