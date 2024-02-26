Подмосковье 26 февраля 2024, 11:58 Подмосковные спортсменки победили на чемпионате России по волейболу пресс-служба ВК «Заречье-Одинцово»

Читать 360tv в

Женская волейбольная команда «Заречье-Одинцово» взяла золото в 22-м туре чемпионата России. Подмосковные спортсменки обыграли представительниц Нижнего Новгорода со счетом 3:2.

«Поздравляю волейболисток, тренерский состав и, конечно, нас, болельщиков. Желаю „Заречью“ успехов на домашней игре с „Уралочкой“ в следующую субботу, 2 марта!» — прокомментировал результат депутат Госдумы Сергей Колунов.

Реклама

Напомним, что это вторая подряд победа подмосковной команды. В матче 21-го турнира спортсменки обыграли «Атом — Курск» в трех партиях.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».