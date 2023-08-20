Подмосковье 20 августа 2023, 05:00 Подмосковные специалисты восстановят жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя до конца года УТНКР

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Фонд капитального ремонта Московской области продолжает восстанавливать жилые дома и социальные объекты в Мариуполе. До конца года рабочие завершат работы в многоквартирном доме в Орджоникидзевском районе.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты наладили центральное отопление и водоснабжение, установили новые окна и необходимые коммуникации. Сейчас рабочие продолжают ремонт в подъездах.

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«Город Мариуполь пострадал от последствий военных действий, и мы прикладываем все усилия, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру как можно скорее. Наша команда экспертов тщательно контролирует каждый этап восстановительных работ для обеспечения качества и эффективности процесса», — отметил генеральный директор Управления технического надзора капитального ремонта Московской области Михаил Чебриков.

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