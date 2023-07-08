Подмосковье 08 июля 2023, 12:28 Подмосковные специалисты восстановят электроэнергию от последствий грозы в южной части региона Министерство энергетики Московской области

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Подмосковные специалисты восстановят электроснабжение после грозового фронта, который прошел вечером 7 июля в южной и восточной части региона, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области. Основной удар стихии пришелся на городские округа Ступино, Коломна и Раменский.

В восстановительных работах принимают участие 193 сотрудника, задействованы 106 единиц спецтехники. Также в распоряжении энергетиков находится 50 резервных источников электроснабжения для подачи ресурса социально значимым объектам.

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На текущий момент специалисты возобновили электроснабжение практически для всех потребителей Раменского городского округа. Сотрудники муниципального электросетевого района отрабатывают заявки в потребительской сети 0,4 киловольта.

Основные усилия энергетики направили на восстановление подачи электроэнергии в населенные пункты Большое Скрябино, Щапово, Нефедьево, Хонятино, Малое Скрябино, Щапово, Четряково, Пестриково и Малино в Ступине.

Также работы проходят в Акатьеве, Амереве, Лысцеве, Лутерине и Верхнем Хорошове в Коломне. В ближайшее время жителей обеспечат электричеством от резервных источников, после чего энергетики продолжат восстановительные мероприятия на основных линиях.

Компания «Россети Московский регион» объявила усиленный режим работы до полного восстановления электроснабжения для горожан. Получить оперативную информацию по вопросам электроснабжения и сообщить о фактах нарушения подачи энергии можно по телефону «Светлой линии».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ликвидации потопления в Павшинской пойме в Красногорске.

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