Подмосковье 21 июля 2023, 12:24 Подмосковные специалисты установили новые кондиционеры в городской больнице № 2 в Мариуполе ФКР

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Специалисты из Подмосковья оборудовали кондиционеры в городской больнице № 2 в Мариуполе, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Содействие в установке сплит-систем оказала подрядная организация подмосковного Фонда капитального ремонта ООО «СТФ-Технолоджи».

Кондиционеры оборудовали в лабораториях, складах с лекарствами, послеродовом отделении и процедурной акушерского стационара. Сплит-системы необходимы в медучреждении в связи с климатическими особенностями в регионе.

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Руководство и персонал больницы выразили благодарность всем, кто принял участие в организации установки оборудования.

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