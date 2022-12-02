Подмосковье 02 декабря 2022, 19:01 Студенты МГСУ изучили опыт Подмосковья в сфере строительного надзора

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Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья прочитали курс лекций студентам Московского государственного строительного университета. Будущие застройщики и другие специалисты отрасли повысили уровень знаний в сфере законодательства и административной практики.

«Посещаемость на лекциях была очень высокой. Приятно, что учащиеся интересуются особенностями государственного надзора в строительстве. Мы дали самые востребованные кейсы по выявлению самостроев, использованию цифровых практик и региональной платформы госуслуг», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Главгосстройнадзор сотрудничает с МГСУ с 2019 года. Студенты получают возможность не только бывать на лекциях ведущих специалистов, но и проходить практику в ведомстве, приобщаясь к профессии. За два года этим шансом воспользовались уже 99 человек. Стоит отметить и то, что 45 действующих сотрудников Главгосстройнадзора имеют диплом МГСУ.

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