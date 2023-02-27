Подмосковье 27 февраля 2023, 11:53 Подмосковные специалисты разных профессий пришли на помощь в восстановлении детских садов Мариуполя

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Команда специалистов разных профессий из Подмосковья принимает участие в восстановлении детских садов в Мариуполе после обстрелов. В учреждениях заменят все: от кровли до внутренней отделки.

«Наши специалисты ежедневно выезжают на объекты для контроля качества производимых работ. Мы уделяем особенное внимание отделочным материалам — чтобы по окончании ремонтно-восстановительных работ ребята занимались с комфортом и в безопасности в стенах дошкольных учреждений», — сообщил генеральный директор управления технического надзора капитального ремонта Московской области Михаил Чебриков.

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Специалисты заменят кровлю, окна, инженерные коммуникации, выполнят внутреннюю отделку помещений, утеплят фасады зданий. ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой областей. Сотрудники обследуют пострадавшие объекты и сопровождают каждый этап восстановительных работ.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в ДНР.

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